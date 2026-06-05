「脂肪肝改善には、まず食事制限！」と思いがちですが、改善のためには、血糖値を急上昇させないことが大切なんです。そこでおすすめなのが、〈食べる前〉のひと工夫。肝臓の名医・栗原毅先生によると、食前にあるものをとることで糖の吸収をゆるやかにできるのだとか。今回は、脂肪肝改善に役立つ意外なコツをご紹介します。＞＞お酒を飲まない人の新脂肪肝が増えてるって知ってる？血糖値の急上昇が脂肪の増加をまねく米やパン、