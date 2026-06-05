岡山商大付 - 岡山理大付 【岡山県高校総体2026】5日、バスケットボール男子の準決勝で岡山商大付が岡山理大付に勝利し、決勝進出を決めました。 第1Q序盤は理大付が山根の3ポイントなどでリードしますが、商大付は五島や河野の活躍で逆転します。その後も両チームが攻守に力を見せると、第4Q理大付は残り2分で4点差まで詰め寄ります。しかし最後は72対61で商大付が振り切り、決勝に駒を進めました。 ■