エヌビディアCEOメモリメーカー3社全てを「HBM4」供給で認定 韓国を訪問中のエヌビディアのファンCEOは、SKハイニックスとサムスン電子、マイクロンテクノロジーの3社に対し「HBM4」の量産と供給を開始する。3社すべてが認定を受けていると発表した。