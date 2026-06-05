アジア株韓国ハイテクに雪崩「サムスン・SKハイニックス」頼みの脆弱性が露呈 東京時間14:13現在 香港ハンセン指数 25031.44（-221.96-0.88%） 中国上海総合指数 4075.32（+17.53+0.43%） 台湾加権指数 45000.23（-677.23-1.48%） 韓国総合株価指数 8220.47（-418.94-4.85%） 豪ＡＳＸ２００指数 8621.10（-65.03-0.75%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 74588.25（+228.24+0.31%）