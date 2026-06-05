東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【日本】 実質賃金（4月）8:30 結果1.9% 予想1.7%前回1.4%（1.0%から修正）（前年比） 現金給与総額（4月）08:30 結果3.5% 予想3.1%前回3.1%（2.7%から修正）（前年比) ※要人発言やニュース 【日本】 高市首相 円安にはメリットもありデメリットもある 為替変動にも強い経済構造をつくりたい 経済財政運営は為替の誘導を目的に行う