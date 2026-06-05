日本時間午後９時半に５月の米雇用統計が発表される。失業率の大方の予想が４．３％、非農業部門雇用者数の大方の予想が８万８０００人増となっており、失業率が前月の４．３％から変わらず、非農業部門雇用者数の伸びが前月の１１万５０００人増から鈍化するとみられている。３日に５月のＡＤＰ雇用統計が発表されており、民間雇用者数は予想を上回っていた。５月の米雇用統計も予想より良好な結果になれば、米連邦準備理事会（