日立製作所は、アメリカのアンソロピック社と最新AI「クロード・ミュトス」のアクセス権が付与される契約を結んだことが分かりました。アンソロピック社が開発したAI「クロード・ミュトス」は、コンピューターシステムの弱点を見つける能力が高く、サイバー攻撃への悪用を防ぐため、利用できる企業が限られています。日立はきょう、「ミュトス」を利用できる企業連合に参加し、エネルギー分野などの社会インフラ向けに提供する自社