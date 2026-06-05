アイドルグループ「私立恵比寿中学」の中山莉子さんがステージ復帰することが、グループの公式サイトを通じて公表されました。 【写真を見る】【 エビ中 】中山莉子今月6日よりステージ復帰体調を考慮して一部の演目のみに参加フォロワー気遣い「無理しないでね」【 私立恵比寿中学 】公式サイトでは、今月6日の「『私立恵比寿中学 Spring Tour 2026 〜SuGuilty Train〜』Kanadevia Hall公演」より、一部の演目にのみ参