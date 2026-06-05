包装を簡素化した伊藤ハムの新シリーズ「サニープライス」伊藤ハムは5日、包装を簡素化し低価格を実現した新シリーズ「サニープライス」を7月1日発売すると発表した。長期化する物価高が家計の負担となる中、それぞれの包装材に使う色数を三つに抑え、家庭のニーズの高いウインナーやハムを主力商品と比べ2〜4割ほど安く展開する。物価高に加え、中東情勢悪化の影響で製造コスト全体が上がる中、通常5〜8色使っている包装材を