俳優の樋口隆則（67）が5日、自身のXを更新。俳優の要潤が代表取締役の事務所・PLAN-Dに所属することを発表した。【画像】樋口隆則がPLAN-Dに所属を発表した文面「より幅広い表現に挑戦」樋口はXに文面を掲載。そこでは【ご報告】としながら「このたびご縁をいただき、株式会社PLAN-Dに所属することとなりました」と伝えた。「俳優として歩んできたこれまでの経験を糧に、初心を忘れることなく、一つ一つの作品と真摯に向き合