俳優・アーティストの、のんさんが6月4日、自身のインスタグラムを更新。貴重なオフショットを複数公開し、反響を呼んでいます。【写真を見る】【 のん 】素足で縁側ナチュラルビューティーな“貴重オフショット”公開「もう6月ですね。」のんさんは、「5月カレンダーの #オフショット もう6月ですね。」と綴り、4枚の写真をアップしました。公開された写真には、のどかな縁側に佇むのんさんの姿が収められていて、ファッション