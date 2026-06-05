弁護士資格がないのに法律業務をあっせんした罪に問われた退職代行サービス「モームリ」の運営会社と元社長らの裁判で、検察側が元社長に懲役2年を求刑しました。「モームリ」の運営会社「アルバトロス」と元社長の谷本慎二被告、妻で元部長の志織被告は2023年から去年にかけて、弁護士資格がないのに、報酬目的で退職手続きに関する交渉が必要な依頼者174人を弁護士に紹介し、法律業務をあっせんした罪などに問われています。5日