開催中 【拡大画像へ】 AmazonのKindleストアで、「1日外出録ハンチョウ」1巻から22巻までの全巻が、50％ポイント還元の対象となっている。22冊をすべて購入すると8,712ポイント還元が受けられる。 本作は、「カイジ」シリーズのスピンオフ作品。普段は地下労働施設で働いている大槻らが、1日外出権を使って地上でのびのびと羽を伸ばす日常が描かれている なお、セール中止の可能性も