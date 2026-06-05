MEGUMIがBarのママに扮し、豪華なお客様とお酒を片手に恋愛や美容、仕事などここだけの話を語り合うトーク番組『MEGUMIママのいるBar』。6月1日（月）の放送では、MEGUMIが約10年間、自分のやりたい仕事と求められる仕事がかみ合わない時期があったことを語った。【映像】MEGUMIが過去の仕事を振り返り…今回はゲストに大沢あかねとシソンヌ・長谷川忍を迎え、さまざまなトークが展開された。大沢が、マルチに活躍するMEGUMIに対し