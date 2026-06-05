メキシコ・モンテレイで事前キャンプ中の日本代表MF久保建英(ソシエダ)が現地時間4日の練習後、報道陣の取材に応じ、今回の活動が初共演ながらピッチ上で関係性の良さを見せているFW塩貝健人(ボルフスブルク)について頼もしそうに言及した。この日、25歳の誕生日を迎えた久保はA代表に初招集された2019年以降、チーム最年少として過ごした時期が長く、22年末のカタールW杯にもチーム唯一の21世紀生まれとして出場。ところが今