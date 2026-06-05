6月5日、バンビシャス奈良は、ジェイミン・ブレイクフィールドが2025－26シーズン限りで契約満了となり、青森ワッツへ移籍することを発表した。青森との契約期間は2026－27シーズンまでの1年契約となる。 アメリカ出身で25歳のブレイクフィールドは、203センチ103キロのパワーフォワード。ミシシッピ大学卒業後、2025－26シーズンから奈良でプロキャリアをス