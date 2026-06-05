三遠ネオフェニックスは6月5日、ジョシュ・ハレルソンと2026－27シーズンの選手契約を締結したことを発表した。翌シーズンまでの2年契約となる。 帰化選手として日本代表経験を持つハレルソンは、208センチ125キロの体格を誇る37歳のビッグマン。ケンタッキー大学出身で、NBAで通算75試合に出場した実績を持つ。Bリーグ初年度に大阪エヴェッサへ加入すると、サンロッカーズ渋谷、福島