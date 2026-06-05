プロシップが続伸している。この日、新リース会計基準に対応したＳａａＳ型ソリューション「ＰｒｏＰｌｕｓ＋」が、ＪＲ西日本のグループ会社における新リース会計基準対応の統一システム基盤として採用されたと発表しており、好材料視されている。 ＪＲ西日本では、２７年４月からの新リース会計基準の強制適用に向け、グループ全体でのシステム対応を検討するなか、ＳａａＳの利点を