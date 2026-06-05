東洋炭素が大幅に４日続伸し年初来高値を更新。大和証券は４日、同社株のレーティングを５段階で真ん中の「３（中立）」から２番目の「２（アウトパフォーム）」に引き上げた。目標株価は５５００円から８６００円に見直した。受注回復を背景に業績は回復フェーズに向かうとみている。同証券では２６年１２月期の連結営業利益は７０億円（会社予想６２億円）と前回予想を据え置いたが、半導体需要の回復を背景