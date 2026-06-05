「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の５日午後２時現在で、フィックスターズが「売り予想数上昇」で３位となっている。 米商務省が現地時間５月２１日、量子コンピューターなどを手掛ける米国内の企業９社に計２０億ドル（約３２００億円）を出資すると発表。また２８日には米ＩＢＭ＜IBM＞が、量子コンピューティング分野に今後５年間で１００億ドル以上を投資すると発