X-E5 富士フイルム株式会社は6月4日（木）、ミラーレスカメラ「FUJIFILM X-E5」の最新ファームウェア（Ver.1.12）を公開した。 適用することで、軽微な不具合が修正される。 X-E5は、2025年8月に富士フイルムが発売したAPS-Cフォーマット採用のミラーレスカメラ。第5世代の裏面照射型約4,020万画素「X-Trans CMOS 5 HR」センサーを搭載する。「Xシリーズ」として初めてトッププレ&