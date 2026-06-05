米ファストフード大手のウェンディーズ（Wendy's）は、同社のロイヤリティプログラム「Wendy's Rewards」の会員を対象とした、4週連続の限定グッズ無料プレゼント企画を5月13日からに6月3日にかけて実施した。その中の1つに、特別デザインモデルの「PowerShot G7 X Mark III」が数量限定で用意された。 同社アプリを通じて、ここでしか手に入らない非売品のオリジナル限定グッズを提供する試み。各週で異なるプレ