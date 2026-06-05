株式会社サードウェーブは、パソコン専門店「ドスパラ」の店舗および公式ECサイトで、「夏のボーナス先取りキャンペーン」を6月5日（金）に開始した。 対象となる新品のPCを購入する際、メモリ、電源、SSDのカスタマイズが特別価格になるキャンペーン。例えば、メモリの倍増や、電源のアップグレードがプラス777円で選択できる。 また、PC本体、PCパーツ、周辺機器を対象に、「