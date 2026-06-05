エイケン工業 [東証Ｓ] が6月5日後場(14:30)に決算を発表。26年10月期第2四半期累計(25年11月-26年4月)の経常利益(非連結)は前年同期比58.0％減の1億1500万円に大きく落ち込み、従来予想の2億1500万円を下回って着地。 通期計画の4億3100万円に対する進捗率は26.7％にとどまり、さらに5年平均の55.9％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した5-10月期(下期)の経常利益は