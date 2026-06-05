JRAは5日、第76回（GI、東京芝1600m）の枠順を発表した。昨年同様に2連勝からのGI制覇を目指すトロヴァトーレは8枠17番、悲願のGIタイトルを狙うガイアフォースは7枠14番、昨年のNHKマイルC覇者パンジャタワーは8枠16番から発走する。 ■勝ち星は7枠＆5枠に偏り 過去10年、最多4勝を挙げるのは7枠【4.0.4.17】。続いて5枠が【3.1.1.15】で、他3勝を3枠【1.1.1.16】と4枠【1.3.1.14】、8枠【1.1.2.21】で分け