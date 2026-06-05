テニスの「全仏オープン」は6月4日（日本時間5日）、車いすの部・女子シングルス準々決勝が行われ、第1シードの上地結衣が登場した。ワイルドカードで出場した世界ランク17位のポリーヌ・デルレード（フランス）を6-0、6-2のストレートで圧倒し、2年連続で自身通算12度目となるベスト4進出。連覇に向けた貫禄の勝利と、子どもたちを魅了するパワフルなプレーで会場を大いに沸かせた。【映像】子ども達の視線を奪った上地のパワフ