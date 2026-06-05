モデルのアレクサンダー(43)が5日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。よく寄せられる質問に回答した。アレクサンダーは2013年にタレント・川崎希と結婚。17年8月に第1子男児、20年10月に第2子女児、25年6月に第3子女児が誕生している。SNSで家族仲睦まじい様子を公開しているアレクサンダーだが、長男について「なぜ小学校に行かないんですか？」との質問が大量に寄せられていることを明かし、「よく質問いた