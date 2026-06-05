「スーパー耐久シリーズ」に出走した、トヨタ自動車の水素エンジン車＝5日午後、静岡県小山町の富士スピードウェイトヨタ自動車が市販を目指す水素エンジン車が5日、富士スピードウェイ（静岡県小山町）で開催中の「スーパー耐久シリーズ」に出走した。燃料をエンジンに送るポンプ用モーターに、世界で初めて超電導技術を採用してレースに参戦したという。モーターの小型化で積む燃料が増え、航続距離の拡大を期待できる。リニア