かまいたちが４日、フジテレビ系「かまいまち」で、大阪時代の驚きのロケ本数を明かした。この日は麻布十番のグルメロケ。かまいたちと一緒にロケを回った大友花恋が「街ブラロケのコツを知りたい」「ただ歩いている時の時間、そういうときのコツを知りたい」とかまいたちにねだった。すると濱家隆一が、若手の頃の大阪時代には「年間３００ロケ」と、１年間、ほぼ毎日ロケだったと明かし、大友もＡぇ！ｇｒｏｕｐの末澤誠也