5日の参議院予算委員会で、立憲民主党の杉尾秀哉議員が「害獣」とヤジを飛ばし、藤川政人委員長から「言葉を慎んでください」と注意を受ける一幕があった。【映像】「害獣」とヤジ？の瞬間（実際の様子）一見すると議場での不穏な暴言のようにも聞こえるが、このヤジの背景には、立憲民主党の岸真紀子議員が追及していた高市早苗総理陣営のネガキャン動画疑惑をめぐる、「週刊文春」の報道に基づいた配布資料が存在する。「