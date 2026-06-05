SKE48鎌田菜月（29）が刊行した初の児童書「水族館の達人に聞いてみた〜ぜったいに行きたくなる37の発見〜」（くもん出版）の表紙が5日、公開された。水族館が好きなことから、海遊館やすみだ水族館などの立ち上げや運営に携わり、京都水族館では館長を務めた水族館の達人、下村実氏との共著で、水族館がもっと好きになる発見をまとめた児童書を刊行。自ら下村氏に直接取材し、作り上げたという。表紙は、下村氏が園長を務める日