『連続ドラマWコンサルタント―死を執筆する男―』（WOWOW／6月7日22時スタート）の完成報告会が、6月4日にWOWOW Labにて開催。主演の伊藤健太郎をはじめ、共演の木村文乃、GACKT、さらに本作のメイン監督を務める中田秀夫が登壇し、ドラマの制作過程や撮影の裏側について語った。【写真】『連続ドラマWコンサルタント』の主演を務める伊藤健太郎小説家志望のミステリーオタクから“暗殺”専門のコンサルタントへと転身す