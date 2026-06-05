日本将棋連盟の第７７回通常棋士総会が５日、都内で行われた。２０２５年１０月、２６年４月に四段昇段（プロ入り）した７人の棋士（岩村凛太朗四段、生垣寛人四段、片山史龍四段、山下数毅四段、小窪碧四段、川村悠人四段、古井丈大四段）があいさつした。新四段あいさつは、総会の恒例行事。過去には高橋佑二郎四段が「真夏の果実」（サザンオールスターズ）を熱唱したこともある。▼各棋士のあいさつ（敬称略）・岩村凛太