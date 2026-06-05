東慶悟の契約満了が発表されたFC東京は6月5日、2013年から14年にわたって在籍してきたMF東慶悟が、明治安田J1百年構想リーグをもって契約満了により退団すると発表した。FC東京の百年構想リーグは6日のプレーオフ第2戦で終了するため、東にとって5日の練習が、通い慣れたクラブの練習グラウンドでの最後のトレーニングとなった。練習場に入る際に「カメラが多いなぁ。なんでだ？」と笑っていた東は、練習を終えると報道陣の前