駐韓米国大使に指名されたミシェル・スティール氏の承認案が米連邦上院外交委員会を通過し、正式着任まで最後の関門だけを残すことになった。上院外交委員会は4日（現地時間）に会議を開き、スティール氏の承認案を呼名投票にかけ、賛成14票、反対8票で可決した。ジム・リッシュ上院外交委員長室もこうした結果を公式に確認した。これを受け、承認案が上院本会議の投票を最終通過すれば、トランプ米大統領の任命書署名と韓国政府の