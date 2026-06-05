イングランド2部ブラックバーンのFW大橋祐紀（29）が5日、故郷・千葉県松戸市に松戸隆政市長（57）を表敬訪問し、今季から1ゴールにつき3個のサッカーボールを市内の小学校に寄贈することを発表した。松戸で生まれ育った大橋は以前から、「故郷に何かしたい」と考えていて、関係者を通じてアプローチし、実現したもの。「プロ選手になったのも、松戸のチームでサッカーを始めたから。少しでも盛り上げたい」と、地元愛を全開に