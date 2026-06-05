北米原産のトカゲ「グリーンアノール」（自然環境研究センター提供）小笠原諸島や沖縄諸島に入り込んだ外来種のトカゲが木の葉にわずかに残したDNAをガーゼで拭き取って検出する方法を開発したと、京都大などのチームが5日までに国際科学誌に発表した。侵入して間もない外来種の発見や、希少な生物の調査に使える可能性がある。調べたのは、北米原産で特定外来生物に指定されている「グリーンアノール」。小笠原諸島や沖縄諸島