わんこの素直すぎる態度の違いがSNSで大きな反響を集めています。あからさまな変わりっぷりに爆笑する人が相次ぎ、投稿には「顔が別人すぎるｗｗ」「撫で回したい」「どこんちも同じですね、そこが可愛い」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：お母さんには適当な対応をする大型犬→お父さんを前にすると『忠犬』に変わり…あからさまな『態度の違い』】 お母さんには塩対応なわんこ TikTokアカウント