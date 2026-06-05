各地で後を絶たないグレーチング盗難被害がまた明らかになりました。今月（6月）岡山市北区菅野で、鉄製で格子状の水路のふた＝グレーチングが4枚盗まれていたことが分かりました。 水路を管理する岡山市によりますと、今月（6月）2日、警察から市に、「北区菅野の水路の鉄製グレーチングが盗まれていると地域の人から通報があった」という旨の連絡がありました。 岡山市の職員が現地を訪れ確認したところ、鉄