Hans.が、新曲「coming and going」をリリース。また、あわせてMVも公開となった。 （関連：【映像あり】Hans.、シドニーで撮影した「coming and going」MV） 本楽曲は、東京を拠点に活動するR&Bシンガー Salaがフィーチャリングで参加。Salaは2025年から2026年にかけて数カ月間オーストラリアに滞在しており、本楽曲は彼女がシドニーを訪れていた期間中にレコーディングされ