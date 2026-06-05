栃木シティは６月５日、相澤ピーターコアミがオーストリア２部のシュヴァルツ＝ヴァイス・ブレゲンツに完全移籍することを発表した。現在25歳のGKは、日本文理高を卒業後の2019年にジェフユナイテッド千葉でキャリアをスタート。以降はラインメール青森、ヴァンラーレ八戸に所属し、2024年に当時JFLの栃木Ｃに加入。チームのJ３昇格、J２昇格に貢献し、今季のJ２・J３百年構想リーグの地域リーグラウンドでは９試合に出場した