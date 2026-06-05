「Dole 怪獣ドラゴン」ドール（以下、Dole）は、おいしさと鮮度にこだわった、ベトナム産ドラゴンフルーツのビッグサイズ「Dole 怪獣ドラゴン」の販売を開始した。Doleではこれまで、赤い果肉でほんのりとした甘味とややねっとりとした食感が特長の「Doleドラゴンフルーツ 赤」と、白い果肉でクセがなく、スッキリ上品な甘さが特長の「Doleドラゴンフルーツ 白」の2種類を展開してきた。中でも赤肉のドラゴンフルーツには、鮮やか