ナイガイは、夏季の快適な足元環境を実現する新商品「涼感ソックス」シリーズを発売した。同シリーズは、気温・湿度が高まる季節における足元の不快感に着目し、通気性・吸湿性に優れた素材と編み構造を採用することで、蒸れを軽減し、さらりとした履き心地を実現した。長時間の着用でも快適さが持続する設計となっており、日常使いからビジネスシーンまで幅広く使用できる。近年、夏季の気温上昇によって、靴内環境の不快感を軽減