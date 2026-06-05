ふるさと納税ポータルサイト「さとふる」を運営するさとふるは、8588人を対象に、ふるさと納税の利用実態に関するアンケート調査を4月16日〜4月27日に実施した。その結果、制度改正で寄付者の意識に変化。4割以上がふるさと納税の制度趣旨をさらに意識し、利用は安定して継続していることがわかった。制度改正や環境変化を受け、ふるさと納税の本来の意義（地域を応援し、寄付金が地域に役立つこと）について、8.7％が「強く意識す