注目の「悪童対決」は、ゴング前から波乱の予感が漂った。6日の「3150FIGHTvol10」の前日計量が5日、試合会場の愛知国際展示場で行われ、124ポンド（56・24キロ）契約の必見カードで、ハプニングが起きた。元世界3階級制覇王者のジョンリル・カシメロ（37＝フィリピン）が56・0キロで計量を一発クリアしたのに対し、元世界2階級制覇王者のルイス・ネリ（31＝メキシコ）は1回目で57・7キロ。約1時間半後に実施された2回目も57