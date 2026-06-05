鹿児島県・奄美大島沖で確認されたサンゴの産卵。「バンドル」と呼ばれる卵と精子が詰まった桃色のカプセルが放出された＝4日夜（興克樹さん提供）サンゴ礁に囲まれた鹿児島県・奄美大島の海で、夏の風物詩であるサンゴの一斉産卵が5日までに確認された。一帯ではサンゴから放出された卵と精子が詰まった「バンドル」と呼ばれる桃色のカプセルが水中を埋め尽くす様子が見られた。産卵は、奄美海洋生物研究会の興克樹会長（55）