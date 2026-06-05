CNNが入手した映像により、火災発生後の米空母フォードの内部の様子が明らかになった/Obtained by CNN（CNN）今年3月、紅海で対イラン作戦に加わっていた世界最大の航空母艦の艦内で火災が発生したとき、米海軍は短い声明で火災は「鎮火された」と発表した。その上で2人の水兵が「命に別条のない負傷」で治療を受けたものの、空母自体は「完全に作戦遂行可能な状態にある」と述べていた。しかし、CNNが入手した新たな映像は、当該