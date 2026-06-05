2025年6月、米ロサンゼルスで、トランプ政権の不法移民摘発に抗議する人たち（共同）【ロサンゼルス共同】米ロサンゼルスでトランプ政権の強硬な不法移民摘発に抗議する大規模デモが起きてから6日で1年。政権は滞在資格がない人々を母国に強制送還することで「米国民の仕事を守る」とし、全米で摘発を継続。だが雇用環境の改善効果は見えないとの指摘が出ている。収容施設で自殺が相次いでいるとの報道もあり、待遇も問題視され