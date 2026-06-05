スタジオジブリの鈴木敏夫代表取締役プロデューサー（77）が5日、都内で「スーパー歌舞伎もののけ姫」（7月3日〜8月23日、新橋演舞場）の制作発表記者会見に出席した。宮崎駿監督（85）による不朽の名作が、スーパー歌舞伎40周年の節目に上演される。アシタカとシシ神を市川團子（22）、サンを中村壱太郎（35）、乙事主を市川中車（60）が演じる。鈴木氏は97年公開の映画について「当時、いろんな人から反対されたんですよね。映