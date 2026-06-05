「大手キャリアはもったいないよ」と、友人から言われて、格安SIMへの乗り換えを考え始めた人もいるでしょう。実際、格安SIMへ変更すると毎月3000円程度安くなるケースは珍しくありません。しかし、スマホは毎日使うものだからこそ、料金だけで判断してしまうと後悔する可能性もあります。 本記事では、月3000円の節約効果や格安SIMのメリット・デメリットを整理しながら、乗り換えるべきかどうかの判断ポイントを解